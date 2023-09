PiS na prowadzeniu, ale opozycja ma większość. Konfederacja zostaje w tyle [SONDAŻ]

REKLAMA

Według najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych, PiS wciąż pozostaje liderem. Na wejście do Sejmu może liczyć jeszcze pięć innych formacji.

Na Prawo i Sprawiedliwość swój głos chciałoby oddać 31,6 proc. badanych, a na Koalicję Obywatelską – 27 proc. Tak wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”, którego wyniki opublikowano w czwartek.



„Z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i «Dziennika Gazety Prawnej» wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje 31,6 proc. respondentów. Trzy najbardziej zbliżone do siebie programowo opozycyjne partie mogłyby liczyć w sumie na 46,9 proc. głosów – w tym na 27 proc. Koalicja Obywatelska, na 10,1 proc. Trzecia Droga (koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni) i na 9,8 proc. Lewica” – podano w czwartek na stronach RMF24.

Według sondaży, na dalszych pozycjach znalazła się Konfederacja (oddałoby na nią głos 9,3 proc. badanych), Bezpartyjni Samorządowcy (3,5 proc.) i Polska Jest Jedna, której nie wskazał żaden z respondentów” – informuje rmf24.pl. Niezdecydowanych było 8,7 proc.

Gdyby poparcie przeliczyć na mandaty, to PiS uzyskałby ich 181, KO – 153, Trzecia Droga – 45, Lewica – 42, Konfederacja – 38. Oznacza to zatem, że opozycja uzyskałaby w sumie 240 mandatów, co daje jej większość.