Sasin: Na pewno nie odwrócimy się od Ukrainy

Jacek Sasin w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus zapewnił, że pomimo skandalicznego wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego na forum ONZ, Polska nie odwróci się od Ukrainy.

Zełenski podczas przemówienia na forum ONZ mówił o embargu na ukraińskie zboże, które niektóre europejskie państwa utrzymały po tym, jak UE zniosła je 15 września.

Słowa ukraińskiego prezydenta można odebrać jako oskarżenie wobec państw, które utrzymały zakaz. Kijowski polityk zarzuca tym krajom, w tym Polsce, że działają na korzyść Federacji Rosyjskiej.

Mimo wszystko szef Ministerstwa Aktywów Państwowych zapewnia, że Warszawa dalej będzie wspierać Kijów.

– Są bardzo realne relacje, realne relacje gdzie każdy z krajów dba o swój interes. To jest oczywiste, to truizm można powiedzieć, jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe. Tak samo my musimy dbać o swój interes, chociaż wspieraliśmy, wspieramy dalej i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce z Rosją, bo to jest w naszym interesie – stwierdził Jacek Sasin w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

– Przekazaliśmy tego uzbrojenia [Ukrainie] naprawdę bardzo dużo. Wsparcia ma bardzo różne formy i na pewno my się od Ukrainy nie odwrócimy, dlatego że pokonanie Rosji w tej wojnie jest w naszym interesie. Rosja jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski, dla całego regionu, dla pokoju. W naszym interesie jest, żeby region był bezpieczny, żeby Polska była bezpieczna, dlatego im słabsza Rosja, tym to nasze bezpieczeństwo większe i tutaj w tym sensie oczywiście ta wojna Ukraińców jest naszą wojną, ale niezależnie od tego my musimy dbać o nasze interesy, a w tym przypadku ten interes między Polską a Ukrainą nie jest zbieżny, czyli mówię o rolnictwie – dodał szef MAP.