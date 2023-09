Torkowska o „żydostwie i LGBT”: Mądremu nie trzeba tłumaczyć, a głupi i tak nie zrozumie [VIDEO]

REKLAMA

Sameula Torkowska, modelka i kandydatka Konfederacji do Sejmu, została zaproszona do rozmowy przez portal eMisjaTV. Aspirująca do zostania parlamentarzystką polityk tłumaczyła, o co jej chodziło, gdy mówiła, że „nie chce LGBT i żydostwa”.

29 sierpnia media obiegła wiadomość o tym, że Torkowska będzie startowała z list Konfederacji. Wcześniej znana była m.in. za sprawą uczestnictwa w „Top Model”. Prawdziwą burzę wywołała jednak jej wypowiedź sprzed dwóch lat, w której wyjaśniła, dlaczego popiera Konfederację.

– Ten temat ciągle budzi niebywałe kontrowersje wokół mojej kandydatury. Co ciekawe, nawet pan Krystian Kamiński z Konfederacji jakiś czas temu był zmuszony tłumaczyć się za mnie u pani Gozdyry i, co ciekawe, pan Krystian kompletnie nie znając mojej sytuacji, był w stanie od razu połączyć kropki, wysnuć wniosek, że najpewniej chodziło mi wtedy o ustawę 447, ponieważ ustawa 447 była tematem na stole, była tematem mocno grzanym w czasie, w którym padły moje słowa o „żydostwie i LGBT” – powiedziała Samuela Torkowska.