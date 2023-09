Prawica krytykuje papieża Franciszka. „Mówił głównie o migrantach. I trochę o Bogu”

REKLAMA

Dwudniowy pobyt papieża Franciszka w Marsylii odbywał się z okazji zakończenie tzw. Spotkań Śródziemnomorskich, czyli cyklu konferencji przedstawicieli różnych religii i ruchów „zaangażowanych w ekologię i dialog”. Temat imigrantów dominował, a jedna z francuskich gazet kpiła, że „papież Franciszek mówił głównie o migrantach. I trochę o Bogu”.

Podczas pobytu w Marsylii papież Franciszek składał liczne deklaracje dotyczące ratowania i godnego przyjmowania migrantów w Europie. Wszystko to w czasie, kiedy nasz kontynent zmaga się z wielkim migracyjnym kryzysem.

Francja, gdzie te deklaracje padły, zmienia właśnie swoją politykę „solidarności”, a szef francuskiego MSW Gérald Darmanin deklarował, że migranci z Lampedusy, z Włoch do jego kraju nie wjadą. Co prawda to tylko deklaracje, w bo w dniu przyjazdy papieża do Marsylii, właśnie w Marsylii na komisariat policji zgłosiło się 10 nieletnich przybyszy z Gwinei, Kamerunu, Wybrzeża Kości Słoniowej i Mali, prosto z… Lampedusy.