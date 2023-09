We Francji centroprawica umocniła pozycję w Senacie

REKLAMA

Wybory do Senatu potwierdziły, że większość należy w tej izbie nadal do centroprawicy. Wybierano połowę składu senatorów, czyli 170 na 6-letnią kadencję. Wyniki pokazały słabość obozu prezydenckiego. Senatorowie wybierani są w wyborach pośrednich, przez ok. 145 tys. elektorów – głównie przedstawicieli władzy lokalnej.

Drugą siłą w Senacie będzie jednak lewica. Republikanie i ich sojusznicy zdobyli około 140 foteli senatorskich. W samym Paryżu Republikanie utrzymali 4 mandaty, a obóz Macrona stracił jedynego senatora LREM, jakiego miał w stolicy.

Media oceniają „na gorąco”, że niedzielne wybory naznaczone są porażką „większości” prezydenckiej. Obóz Macrona nigdy nie miał większości w izbie wyższej, a ostatnio także w parlamencie, gdzie rząd balansować pomiędzy lewicą a centroprawicą. Przypomnijmy, że w przypadku ustawy emerytalnej skorzystał np. z rozwiązania pozaparlamentarnego.