„Polska powinna przygotować plan POLEXITU”. Piwowarczyk podaje wolnościowe odpowiedzi na pytania z debat

Redaktor Najwyższego Czasu! Radosław Piwowarczyk za pośrednictwem mediów społecznościowych napisał, jak jego zdaniem powinny brzmieć wolnościowe odpowiedzi na pytania z kolejnych dwóch debat wyborczych.

Wydawca portalu nczas.com Radosław Piwowarczyk zamieścił na portalu X (wcześniej Twitter) wolnościowe odpowiedzi na pytania z debaty współorganizowanej przez „Super Express” i Polskie Radio 24 oraz debaty TVN24.

Na pierwszy ogień poszła debata TVN24, gdzie Monika Olejnik pytała m.in. o interwencję policji wobec poseł KO Kingi Gajewskiej oraz tzw. aferę wizową. Zdaniem Piwowarczyka, odpowiedź powinna brzmieć: „Przekroczenie uprawnień przez policję będzie się zdarzać, dlatego każdy funkcjonariusz powinien mieć kamerkę na mundurze, by obywatel mógł się bronić. Okazja czyni złodzieja – trzeba dążyć do ukrócenia kompetencji urzędników, a wtedy liczba afer automatycznie spadnie”.

Prowadząca debatę pytała o ustawodawstwo dotyczące aborcji. Piwowarczyk wskazał, że: „Życie zaczyna się od poczęcia. Aborcja to zabójstwo nienarodzonego dziecka, a to może być dopuszczalne jedynie kiedy dziecko wykazuje agresję wobec matki, a więc zagraża jej życiu”.

W debacie TVN24 jedno z pytań dotyczyło in vitro oraz kryzysu demografii i zachęcenia kobiet do posiadania dzieci. Według Piwowarczyka: „Kryzys demograficzny nie wynika z kwestii ekonomicznych, ale kulturowych. Trzeba skończyć z wtrącaniem się państwa w rodzinę i wychowanie oraz upaństwawianiem dzieci. Państwo nie powinno finansować żadnych zabiegów medycznych”.

Następnie Piwowarczyk zamieścił odpowiedzi na pytania z debaty współorganizowanej przez „Super Express” oraz Polskie Radio 24. Pierwsze z nich brzmiało: „W obliczu ostatnich wypowiedzi przedstawicieli rządu polskiego i ukraińskiego, jak powinna wyglądać współpraca naszych państw zarówno w kontekście militarnym, jak i gospodarczym?”.

Wydawca nczas.com uważa, że: „Państwa nie mają przyjaciół, mają tylko interesy. Za okazywaną pomoc trzeba oczekiwać nie tylko wdzięczności, ale realnych korzyści, jeśli nie teraz, to w przyszłości. Trzeba skończyć z utrzymywaniem uchodźców i imigrantów z Ukrainy na koszt polskiego podatnika”.

„Polska będzie potrzebować coraz więcej imigrantów, by zapełnić lukę na rynku pracy. Jak powinna wyglądać polska polityka migracyjna i kto powinien nadzorować politykę wizową?” – pytano polityków.

Piwowarczyk podkreśla, że: „Naturalna migracja jest niewielka i nieszkodliwa, więc nie powinna być regulowana. Państwo ma prawo interweniować w sytuacjach kryzysowych (np. sztucznie wywoływanej migracji) i kiedy napływ imigrantów zagraża korzystaniu z wolności jego obywatelom”.

„Jak powinna wyglądać polska polityka w strukturach Unii Europejskiej? I jak doprowadzić do szybkiej wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy?” – tak brzmiało kolejne pytanie.

„UE stała się domem wariatów. Polska powinna przygotować plan POLEXITU, nie rezygnując przy tym ze współpracy gospodarczej. KPO to w dużej mierze zadłużenie w zamian za spełnianie wymagań eurokratów. Nie trzeba się było na to zgadzać, a teraz trzeba jak najszybciej się z tego wycofać” – stwierdza Piwowarczyk.

„W kolejnych sondażach policja notuje wyraźny spadek zaufania społecznego. Co zrobić, by to zaufanie odbudować?” – pytano.

„Policja musi przestać być wykorzystywana w celach politycznych. Trzeba zlikwidować masę absurdalnego prawa, tak żeby policja zajmowała się realnymi problemami, a nie jakimiś dyrdymałami, które odbierają jej powagę. Trzeba wprowadzić realny nadzór, jasny dla obywateli, nad działaniami i nadużyciami funkcjonariuszy” – twierdzi nasz dziennikarz.

