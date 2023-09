Skoda próbuje sił w Azji. Ekspansję zaczyna od Wietnamu

REKLAMA

Škoda Auto, spółka zależna Grupy VW, weszła na rynek wietnamski. Planuje do 2030 r. sprzedawać tam od 30 000 do 40 000 swoich pojazdów rocznie. W ten weekend w Hanoi otwarto pierwszy salon oferujący modele Octavia, Superb i Enyaq.

Po rozpoczęciu sprzedaży na rynku wietnamskim Škoda Auto planuje także ekspansję na Tajlandię, Malezję i Indonezję. Według członka zarządu Škody, Martina Jahna, firma chce zrekompensować sobie w ten sposób nieobecność swojej marki na wielkim rynku Chin, a także wycofanie się z Rosji.

„Wietnam jest bramą do Azji Południowo-Wschodniej. Ostatni raz weszliśmy na tak duży rynek w 2006 roku, kiedy otworzyliśmy swoje przedstawicielstwo w Indiach” – mówi Jahn. Tajlandia i Indonezja to największe rynki samochodowe w krajach należących do Regionalnego Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).