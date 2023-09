Tysiące uchodźców z Górskiego Karabachu. „Po raz pierwszy w historii (…) zostanie całkowicie bez Ormian” [FOTO]

REKLAMA

Do Armenii przybyło już 2906 uchodźców z Górskiego Karabachu – poinformował w poniedziałek w porannym oświadczeniu rząd w Erywaniu. Etniczni Ormianie zostali zmuszeni do ucieczki po tym, jak Azerbejdżan przeprowadził w pozostającym od lat przedmiotem sporu regionie błyskawiczną ofensywę wojskową, odzyskując nad nim pełną kontrolę.

Napływ uchodźców trwał całą noc, podobnie jak proces ich rejestracji i kwaterowania, które nadal są w toku – przekazała agencja Armenpress.

Reuters poinformował za naocznym świadkiem wydarzeń, że etniczni Ormianie zaczęli pakować swój dobytek do autobusów i ciężarówek, przygotowując się do opuszczenia Stepanakertu, stolicy nieuznawanej Republiki Górskiego Karabachu, by udać się do Armenii. Władze republiki oświadczyły w poniedziałek, że każdy, kto pragnie ją opuścić i wyjechać do Armenii, będzie miał zapewnioną taką możliwość oraz darmowe paliwo. Na drogach prowadzących z Górskiego Karabachu do Armenii pojawiły się korki.