Zełenski o „współpracy z sąsiadami”: Usuwamy emocje

Wołodymyr Zełenski ogłosił postęp w sporze o import zboża. Ukraiński prezydent zapowiedział także, że od teraz współpracy Ukrainy z sąsiadami będzie pozbawiona emocji.

Stosunki Warszawa-Kijów uległy oziębieniu po tym, jak Zełenski podczas przemówienia na forum ONZ mówił o embargu na ukraińskie zboże, które niektóre europejskie państwa utrzymały po tym, jak UE zniosła je 15 września.

Słowa ukraińskiego prezydenta można odebrać jako oskarżenie wobec państw, które utrzymały zakaz. Kijowski polityk zarzucał tym państwom, w tym Polsce, że działają na korzyść Federacji Rosyjskiej.

W poniedziałek Zełenski opublikował nagranie, z którego mogłoby wynikać, że sytuacja zaczyna się normować. Prezydent mówił o współpracy Ukrainy z sąsiadami – nie wymienił jednak Polski z nazwy.

– W większości kwestii stopniowo usuwamy emocje z tego tematu. Praca z sąsiadami może i powinna stać się całkiem konstruktywna i Ukraina robi wszystko, aby to osiągnąć – przekonywał.

Zełenski podziękował także państwom, które „nie pozwoliły na łamanie zasad handlowych Unii Europejskiej i Układu Stowarzyszeniowego”. – Oczekujemy takiej samej konstruktywnej wspólnej pracy, jak w przypadku Bułgarii i Rumunii od innych sąsiadujących krajów. Unia Europejska jest przestrzenią wzajemnego zrozumienia i współpracy. Tak właśnie powinno być – podsumował.

Zakaz importu ukraińskiego zboża

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja 2023 roku w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września.

Embargo zniesiono 15 września na podstawie postanowienia KE. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska przedłuży zakaz wwozu ukraińskiego zboża, mimo braku zgody Unii Europejskiej. Następnie w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ws. bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych.

Decyzje o jednostronnym przedłużeniu ograniczeń importowych podjęły również rządy Węgier i Słowacji.