Orgia na plebanii. Wiadomo, kim jest mężczyzna, który stracił przytomność

Na plebanii kościoła NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej zorganizowano orgię, w której udział wziął ksiądz i dwóch mężczyzn. Jeden z uczestników „zabaw” stracił przytomność i wymagał pomocy medycznej. Wiadomo już, kim była ta osoba.

Do szokujących wydarzeń doszło w nocy z 30 na 31 sierpnia. Ksiądz Tomasz Z. zaprosił do siebie na noc dwóch mężczyzn. Jeden z nich był męską prostytutką i jednocześnie znajomym kapłana, natomiast drugi był kochankiem żigolaka.

Mężczyźni zażywali viagrę, substancje psychotropowe i „bawili się” w trójkącie. Z doniesień medialnych wiadomo było, że jeden z nich stracił przytomność i wymagał pomocy medycznej. Teraz wiadomo, że zasłabł kochanek męskiej prostytutki.

Do mężczyzny ktoś wezwał karetkę. Najpewniej zadzwonił żigolak lub inny ksiądz, który słyszał „imprezę”. Na pewno nie zrobił tego ksiądz Tomasz Z., który wyrzucił męską prostytutkę z mieszkania, gdy dowiedział się, że ambulans jest w drodze.



– Do wezwania pogotowia doszło około 1:00. Uczestnicy byli pod wpływem substancji psychotropowych. To doprowadziło do utraty przytomności poszkodowanego. Zgłaszający został wyrzucony z mieszkania. Twierdził, że nie miał możliwości udzielenia pomocy poszkodowanemu z tego względu – przekazał „Faktowi” informator.

Poszkodowany trafił do szpitala. Tymczasem prokuratura prowadzi śledztwo ws. nieudzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Ksiądz Z. nie został jednak jeszcze przesłuchany.