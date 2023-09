Żydzi ucieszeni dymisją spikera Izby Gmin. „Incydent przypomina (…) o wstydliwej przeszłości Kanady”

REKLAMA

Z radością przyjmujemy rezygnację Anthon’ego Roty ze stanowiska spikera kanadyjskiej Izby Gmin po uhonorowaniu przez parlament Ukraińca z dywizji SS Galizien, jednak ta sprawa przypomina nam o wstydliwej historii Kanady i braku rozliczenia nazistowskich zbrodniarzy, którzy po wojnie bezpiecznie mieszkali na jej terytorium – przekazał we wtorek kanadyjski oddział Centrum Szymona Wiesenthala.

We wtorek Rota ogłosił swoją rezygnację z urzędu, do czego wcześniej wzywała go także kanadyjska organizacja Przyjaciele Centrum Szymona Wiesenthala (FSWC), która realizuje w tym kraju zadania Centrum Szymona Wiesenthala, ogólnoświatowej żydowskiej organizacji walczącej o prawa człowieka i kultywującej pamięć o Holokauście.

Rota ustąpił pod naciskiem krajowej i zagranicznej opinii publicznej po tym, gdy uhonorował 98-letniego Jarosława Hunkę, weterana składającej się z ukraińskich ochotników 14. Dywizji Grenadierów Waffen SS. Kanadyjski parlament nagrodził mężczyznę owacją na stojąco. Na sali obecny był m.in. prezydent Ukrainy Woołdymyr Zełenski i premier Kanady Justin Trudeau.