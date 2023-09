Chcą ograniczyć „huczne uroczystości pogrzebowe” do 24 godzin

REKLAMA

Prezydent Chile Gabriel Borić przedstawił projekt ustawy, która ogranicza do 24 godzin czas trwania „na ogół hucznych i ryzykownych” – jak to określa – często nawet trzydniowych uroczystości pogrzebowych bossów narkotykowych, którym „nierzadko towarzyszy przemoc i które od lat terroryzują całe dzielnice miast”.

– Jest nie do zaakceptowania, aby uroczystości żałobne przekształcały się w strzelaninę, pokazy ogni sztucznych i burdy. Bez względu na to jak wielki jest smutek po utraconej bliskiej osobie nie możemy dopuścić do tego, aby paraliżowały życie całej dzielnicy, łącznie z odwoływaniem lekcji w szkołach i zamykaniem ulic dla ruchu – uzasadniał prezydent potrzebę uchwalenia ustawy.

Zgodnie z projektem ustawy prezydenckiej czas trwania uroczystości żałobnych i ceremonii pogrzebowych wspomnianych osób ma zostać w Chile ograniczony do 24 godzin.