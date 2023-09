Potężne covidowe marnotrawstwo. Miliardy złotych utopione w niepotrzebnych szczepionkach

REKLAMA

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport w sprawie zakupu przez Polskę covidowych szczepionek. Jest on bardzo negatywny we wnioskach. Według ustaleń kontrolerów, co najmniej zastanawiające było zakontraktowanie preparatów na kwotę 8,4 mld zł. Co więcej, tylko do końca 2022 roku łączna wartość zutylizowanych szczepionek wyniosła prawie miliard złotych.

Jak podaje NIK, w celu ograniczenia skutków nadmiernego zakupu szczepionek podejmowano próby ich zbycia lub przekazania w formie darowizny. Do 31 grudnia 2022 r. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych RARS przekazała do innych państw ponad 27 mln 600 tys. dawek o szacunkowej wartości 1,4 mld zł.

Od maja 2021 r. kontraktowano kolejne dawki szczepionek w sytuacji, gdy Polska związana już była umowami zabezpieczającymi możliwość kilkukrotnego zaszczepienia całej uprawnionej populacji. Na koniec kwietnia 2021 r. zakontraktowano aż 109 mln dawek covidowej szczepionki.