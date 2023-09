Ewa Zajączkowska-Hernik: Dlaczego Adam Niedzielski nie siedzi w więzieniu? [VIDEO]

REKLAMA

Z raportu NIK wynika, że polskim pacjentom podano 117600 dawek szczepionek na covid z wadliwej serii Jansen XD955. Szczepionki mogły wywoływać „chorobę lub niewłaściwe działanie”. Ewa Zajączkowska-Hernik, kandydatka Konfederacji do Sejmu, domaga się rozliczenia rządzących za to, co się stało.

Z raportu udostępnionego przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny przez prawie rok ukrywał informację od EMA o wadliwej serii i przez ten czas wszystkie te potencjalnie niebezpieczne szczepionki zostały podane pacjentom.

REKLAMA

„Lekarze i pielęgniarki zaczynają mówić wprost: rozpoczyna się walka z pandemią skutków szczepionek p. C19” – pisze w swoich mediach społecznościowych Ewa Zajączkowska-Hernik.