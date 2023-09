Szokujący raport NIK. Płaczek do Morawieckiego: Nie tylko historia was rozliczy

REKLAMA

Nie tylko historia was rozliczy – zapowiada na Twitterze Grzegorz Płaczek, kandydat Konfederacji na posła z okręgu śląskiego, komentując najnowszy raport NIK.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport w sprawie zakupu przez Polskę covidowych szczepionek. Jest on bardzo negatywny we wnioskach. Według ustaleń kontrolerów, co najmniej zastanawiające było zakontraktowanie preparatów na kwotę 8,4 mld zł. Co więcej, tylko do końca 2022 roku łączna wartość zutylizowanych szczepionek wyniosła prawie miliard złotych.

