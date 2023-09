Ewa Zajączkowska-Hernik MOCNO: „Banda oszołomów, która zagwarantowała sobie dożywotnie kawalerstwo” [VIDEO]

REKLAMA

Niedawno w Warszawie odbył się kongres założycielski fundacji Patriarchat. Jej pomysłodawcą jest Mateusz Curzydło, wcześniej prowadzący stowarzyszenie Patriarchat. Kontrowersyjna organizacja jest łączona przez media z Konfederacją. Ludzie odpowiedzialni za Patriarchat nie mają jednak z prawicową koalicją nic wspólnego, co jasno i dobitnie podkreśliła podczas wizyty w Radiu Rekord Ewa Zajączkowska-Hernik, kandydatka Konfederacji w wyborach do Sejmu.

– Kobiety były częścią gospodarstwa domowego o statusie wyższym niż zwierzęta, czy dobytek ruchomy, ale mimo wszystko nieuczestniczącym na równych prawach w procesach decyzyjnych. No i to jest tak naprawdę, jeżeli mówimy o relacji między kobietami a mężczyznami, moim zdaniem układ zdrowy i układ patriarchalny esencjonalnie. Dbamy o dobro należących do siebie kobiet, ale traktujemy je nie jako partnerów, ale jako część dobytku – mówił w czasie konwencji Ronald Lasecki, mieniący się politologiem i publicystą.

W konwencji uczestniczył założyciel „Najwyższego Czasu!” i współzałożyciel Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, jednak był on tam jedynie w roli gościa. Polityk Nowej Nadziei nie ma nic wspólnego z organizacją.