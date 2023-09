Azerowie aresztowali ormiańskiego generała w Górskim Karabachu

REKLAMA

Siły Azerbejdżanu aresztowały ormiańskiego generała w enklawie Górskiego Karabachu. Z tego regionu trwa exodus Ormian, którzy uciekają do Armenii. Władze azerskie twierdzą, że armeński generał Davit Manoukian jest podejrzany o „zbrodnie terrorystyczne”.

O zatrzymaniu wojskowego poinformowały służby bezpieczeństwa Azerbejdżanu w piątek 29 września. Aresztowany wojskowy to wysoki rangą dowódca sił separatystów Górskiego Karabachu.

Został on oskarżony o „zbrodnie terrorystyczne”. Baku – przypomnijmy – cały najazd na Górski Karabach nazywa „operacją antyterrorystyczną”. Davit Manoukian ma 52 lata. Azerowie oskarżyli go o „popełnienie aktów terrorystycznych ze skutkiem śmiertelnym” i wiele innych przestępstw. W oświadczeniu Baku oskarżono go także o „przewodzenie nielegalnym grupom zbrojnym”.