Kierowco, UWAŻAJ! Dziś w życie wchodzą spore zmiany. „To jest oczywisty absurd”

W niedzielę 1 października w życie wchodzi nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Kierowcy muszą być przygotowani na spore zmiany.

Od 1 października zaostrzają się kary wobec kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu lub uciekli z miejsca wypadku.

Osoby, które prowadziły samochód, będąc pod wpływem, teraz muszą się liczyć z ryzykiem konfiskaty pojazdu. Natomiast osoby, które uciekły z miejsca wypadku, będą traktowane tak, jakby jechały pod wpływem.

Są to kontrowersyjne zmiany, którym sprzeciwiało się wolnościowe skrzydło Konfederacji.

– Sytuacja, w której za wykroczenie trzeba oddać samochód albo równowartość tego samochodu jest absurdalna z dwóch powodów – mówił poseł Konrad Berkowicz. – Po pierwsze to jest oczywiście kara całkowicie nieadekwatna i nieproporcjonalna, a więc po prostu niesprawiedliwa.

– Po drugie prowadzi do jawnego absurdu, który polega na tym, że jeżeli ktoś będzie jechał nieswoim samochodem (…) drogim samochodem, wartym kilkaset tysięcy złotych, to nie będzie mógł go oddać, bo to nie jego samochód i będzie skazany na karę grzywny dodatkowo (…) w wysokości kilkuset tysięcy złotych, co może całkowicie przekraczać jego zdolności majątkowe – zaznaczył.



– To jest oczywisty absurd i świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość w szukaniu pieniędzy na swoją absurdalną politykę oszalało i my to szaleństwo musimy zatrzymać – podsumował poseł Konrad Berkowicz.

