12-latka groziła śmiercią nauczycielce. „Może spotkać cię to samo, co jego”

12-letnia uczennica groziła śmiercią nauczycielce podczas lekcji o islamie w gimnazjum Piotra i Marii Curie we francuskim Dreux, kilkadziesiąt kilometrów od Paryża – pisze we wtorek dziennik „Le Figaro”, powołując się na źródła policyjne.

Podczas lekcji poświęconej islamowi w piątek uczennica powiedziała do swojej nauczycielki: „Jeśli twoje lekcje nie spodobają się uczniom, może spotkać cię to samo, co jego”, po czym wskazała na zdjęcie Samuela Paty’ego, nauczyciela historii i geografii w gimnazjum w Conflans-Sainte-Honorine, któremu islamista obciął głowę w 2020 r. Paty omawiał na lekcji karykatury proroka Mahometa.

12-latka kilkakrotnie powtórzyła swoje groźby, twierdząc, że doskonale zdaje sobie sprawę, że Samuel Paty zginął „po wyjaśnieniu swoim uczniom rzeczy, które im się nie podobały w lekcji o islamie”.