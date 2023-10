Mentzen o 300+, 500+, 800+ i innych programach socjalnych. Kontrowersyjny wpis

REKLAMA

Lider Nowej Nadziei (dawniej partia KORWiN) i współprzewodniczący Konfederacji, Sławomir Mentzen, opublikował w swoich mediach społecznościowych wpis na temat programów socjalnych. Rzeczony tweet wywołał niemałe kontrowersje wśród wolnościowców, których w Konfederacji reprezentuje właśnie partia Mentzena.

„Nie chcemy finansować 300+, 500+, 800+, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, kredytów 2% nikomu, kto nie jest Polakiem!” – napisał na portalu X (dawniej Twitter) prezes Nowej Nadziei i Konfederacji – Sławomir Mentzen.

Wolnościowcy zauważają, że prawdziwy liberał postawiłby kropkę po „nikomu”. Programy socjalne nie należą się nikomu, bo zawsze są finansowane z podatków, które trzeba komuś odebrać (nomen omen także z podatków obcokrajowców, jeśli są oni legalnie zatrudnieni w Polsce).

„Czyli Polakom już chcą finansować 800+. Szybko poszło” – komentują internauci. „Hmm, Korwin zawsze mowil ze jak sie chce zdemoralizowac narod to trzeba dac im socjal… Czyli jesli tylko Polacy beda dostawali a Ukraincy nie to…hmmm….” – pisze ktoś inny. „Wolnościowiec postawiłby kropkę po „nikomu”. To język RN. Btw. przedstawiciele mniejszości narodowych dalej będą mogli pobierać świadczenia? Wystarczy obywatelstwo, czy potrzeba parafki na volksliście? Czy Konfa ma jeszcze skrzydło wolnościowe?” – czytamy.

Dalsza część wpisu Mentzena już takich kontrowersji nie budzi i trudno się z nią nie zgodzić: „Podatki muszą być niskie i proste, żeby politycy nie wydawali naszych pieniędzy na głupoty!”.

Co prawda szef Nowej Nadziei nigdzie nie napisał, że Polakom zamierza dalej wypłacać socjale, jednak jego tweet jest tak napisany, że internauci właśnie w ten sposób go odbierają. Być może jest to jedynie gra wyborcza, jednak lider wolnościowego skrzydła Konfederacji powinien bardziej zważać na swoich wolnościowych wyborców, którzy, według wszelkich badań, stanowią większą grupę niż wyborcy Ruchu Narodowego.

