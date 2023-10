25 lat więzienia za zabójstwo z użyciem siekiery. A chciał jeszcze poćwiartować

REKLAMA

Na 25 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Olsztynie Piotra P. oskarżonego o zabójstwo znajomego mężczyzny i ograbienie jego zwłok. Oskarżony ma też zapłacić zadośćuczynienie bliskim ofiary. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w kwietniu w gminie Nidzica. Obaj mężczyźni znali się, byli mieszkańcami tej samej wsi. Według prokuratury krytycznego dnia pokrzywdzony przyszedł w odwiedziny do mieszkającego samotnie Piotra P. Wspólnie pili alkohol do późnych godzin nocnych.

W pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do nieporozumienia i szamotaniny, w trakcie której Piotr P. uderzył swojego gościa w tył głowy nieustalonym przedmiotem „o krawędziach tnących”. Gdy pokrzywdzony upadł na podłogę, zaczął go bić pięściami, kopać po twarzy i klatce piersiowej. Na tym jednak nie poprzestał – zadał pokrzywdzonemu także ciosy siekierą w okolice prawego ramienia.