Elon Musk pozwany. Chodzi o dzieci

Najbogatszy człowiek świata Elon Musk został pozwany przez była partnerkę – piosenkarkę Grimes. Artystka twierdzi, że miliarder utrudnia jej kontakty z ich dziećmi.

Elon Musk, właściciel m.in. SpaceX, Tesli i portalu X (do niedawna znanego pod nazwą Twitter) był z Carie Boucher, piosenkarką występującą pod pseudonimem Grimes, w latach 2018-2021.

Miliarder ma z ekscentryczną artystką trójkę dzieci: chłopców X Æ A-12 i Techno Mechanicusa oraz urodzoną przez surogatkę córkę Exę Dark Sideræl.

Para rozstała się dwa lata temu, a dzieci pozostają głównie pod opieką ojca. Nie podoba się to Grimes, która w zeszły piątek złożyła pozew o ustalenie relacji rodzicielskich.

„Powiedz Elonowi, żeby pozwolił mi zobaczyć się z moim synem, albo niech skontaktuje się z moim prawnikiem” – napisała w swoich mediach społecznościowych artystka. Wpis został bardzo szybko usunięty.

