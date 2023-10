Gozdyra w szoku, Rymanowski się zagotował. Sośnierz przyprowadził gościa do Polsat News [VIDEO]

REKLAMA

Dobromir Sośnierz, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji, przybył do programu „Debata Dnia” w Polsat News z psem. Prowadząca program Agnieszka Gozdyra zapewniła widzów, że czworonóg prawicowego polityka nie jest jego przekąską.

Pod koniec sierpnia w mediach wybuchła wrzawa z powodu kilku wypowiedzi polityków Konfederacji w temacie psów i ich ewentualnego spożywania.

Wszystko zaczęło się od komentarza w Internecie, który umieściła Natalia Jabłońska, niedoszła kandydatka Konfederacji do Sejmu w okręgu numer 37 (Konin). Otóż postanowiła ona skomentować wypowiedź innego przedstawiciela tego ugrupowania, a mianowicie Piotra Lisieckiego – jedynki w okręgu numer 35 (Olsztyn). „Ubój psów i zakaz handlu ich mięsem wprowadzono w EWG w 1986 r” – stwierdził polityk, na co odpisała Jabłońska: „I niepotrzebnie. Mięso to mięso”. No i się zaczęło.

Jabłońską poparł m.in. wolnościowiec Dobromir Sośnierz. – Nie widzę moralnej różnicy między psem i krową – stwierdził wówczas Sośnierz w „Wieczornym Expressie”.

W programie Konfederacji oczywiście niczego o uboju psów nie ma i są to jedynie wolnościowe rozważania, jednak media podchwyciły temat i nakręciły aferę.

Dlatego tak duże zamieszanie wywołało to, że ostatnio poseł Sośnierz przyszedł do Polsatu właśnie z psem, który, jak wyjaśnił, należy do jego asystentki.

O psie posła poinformowała widzów prowadząca Agnieszka Gozdyra. – Jestem ja, są goście, a w naszym VIP-roomie jest też pies. Ale nie wystąpi – podkreśliła.

– To chyba niejako wpisuje się w tę słynną debatę o konsumowaniu. Rozumiem, że pies został przyprowadzony jako żywy dowód, że jest bezpieczny (…) – mówiła prowadząca.

Sośnierz wyjawił, że czworonóg „już dwa tygodnie wcześniej miał z nim do czynienia” i nie został zjedzony.

– Pies, co stwierdziłam organoleptycznie, ale bez próbowania, tylko głaskaniem – ma się dobrze… – rzuciła i spojrzała w stronę Bogdana Rymanowskiego, którego – jak opisała – „zagotowała”.

– Proszę państwa, nie tylko mnie, ale całą ekipę w tym studiu! To, co się będzie działo… Zazdroszczę – odpowiedział Rymanowski.

Gozdyra zachęciła natomiast polityków Konfederacji, by przychodzili do jej programu ze swoimi zwierzętami. – Jeżeli będę widziała, że psy się mają dobrze i ma się od tego poprawić dobrostan zwierząt w Polsce, to naprawdę róbcie tak panowie – namawiała.

– Zapraszam serdecznie na „Debatę Dnia”, to zapewne nie będzie kolacja. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do jutra – dodał Bogdan Rymanowski.