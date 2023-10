Mentzen: To nie jest cel ambitny, tylko cel debilny. TO nam zniszczy życie i gospodarkę [VIDEO]

REKLAMA

„To nie jest cel ambitny, tylko cel debilny. To nam zniszczy życie i gospodarkę” – tak o pomyśle posłanki Zielonych i PO-KO Urszuli Zielińskiej pisze szef Nowej Nadziei i współprzewodniczący Konfederacji, Sławomir Mentzen.

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wyborczy, w którym cytuje słowa posłanki Zielonych i PO-KO Urszuli Zielińskiej, która powiedziała, że rozważy zerwanie umowy na budowę elektrowni jądrowej.

– Musimy się dowiedzieć na ile ona jest zobowiązująca i jakie kary grożą nam za jej odstąpienie – mówiła w Gościu Radia Zet Urszula Zielińska przewodnicząca partii Zieloni, wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej.

Jest to sprzeczne nawet z programem Koalicji Obywatelskiej, w którym czytamy: „Przedstawimy szczegółowy plan transformacji energetycznej, która umożliwi ograniczenie emisji CO2 o 75 proc. do 2030 roku. Przyspieszymy rozwój niskoemisyjnych źródeł energii (OZE i energetyki jądrowej). Opracujemy założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjnie określimy sposób jego finansowania”.

Pomysły Zielińskiej skomentował w swoich mediach społecznościowych szef Nowej Nadziei i współprzewodniczący Konfederacji, Sławomir Mentzen. Polityk najbardziej skupił się w swoim wpisie na redukcji CO2, która rzeczywiście jest w programie PO-KO.

„Propozycja Urszuli Zielińskiej z KO, aby zredukować emisje CO2 o 75% do 2030 roku to nie jest cel ambitny, tylko cel debilny. To nam zniszczy życie i gospodarkę. Mam nadzieję, że PO jak zwykle nie będzie realizowało swoich obietnic i oszuka Polaków, zamiast nas wpędzać w biedę” – napisał na portalu X (dawniej Twitter) prawicowy polityk.

