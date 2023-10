Oto prawdziwy STAN GRY? Sugerują, by ten SONDAŻ traktować poważniej niż inne

REKLAMA

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory, ale większość miałaby totalna opozycja – wynika z najnowszego sondażu Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24. Komentatorzy analizujący sondaże sugerują, by ten traktować poważniej niż inne, a to dlatego, że w wyborach do Sejmu w 2019 roku oraz w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku właśnie Kantar na ostatniej prostej kampanii przedstawiał najdokładniejsze sondaże.

Z najnowszego, przeprowadzonego w dniach od 2 do 4 października na próbie 1500 osób, wynika, że niezmiennie na czele przedwyborczego wyścigu jest Prawo i Sprawiedliwość wraz z przystawkami (Suwerenna Polska, Republikanie, Kukiz’15).

Na obecną władzę chce głosować 34 proc. ankietowanych i jest to spadek aż o 3 pp. w stosunku do poprzedniego sondażu Kantaru.