Pandora Gate. Największa afera w polskim Internecie. Pedofilia i zmowa milczenia wśród youtuberów

Pandora Gate to największa afera w historii polskiego YouTube’a. Śledztwo Sylwestra Wardęgi pokazuje, że w środowisku polskich youtuberów i influencerów panuje zmowa milczenia na temat powszechnego zjawiska nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich dziewcząt, a w niektórych przypadkach nawet dziewczynek.

W swoim filmie Wardęga skupia się głównie na przypadku Stuu (Stuarta Kluza-Burtona) – polskiego youtubera, który według jego śledztwa miał utrzymywać kontakty z nastolatkami w bardzo młodym wieku.

Poza Stuu w aferze przewijają się pseudonimy innych polskich celebrytów internetowych. Pojawiają się także oskarżenia o zmowę milczenia, która miała panować w środowisku.

W opublikowanych screenach z rozmów pojawiają się erotyczne wiadomości wysyłane do młodych dziewczyn, a także fantazje na temat tego, że kiedyś wiek zgody może zostać obniżony do… 10 lat.

Pedofilskie skłonności youtuberów i zmowa milczenia

Niedawno polskim Internetem wstrząsnęła inna afera, w której okazało się, że polscy youtuberzy-feminiści przejawiają przemocowe zachowania wobec kobiet. Wówczas mogliśmy jednak mówić jedynie o skandalu, bo dziewczyny, które były bohaterkami nagrań, miały ponad 15 lat. Nie było więc mowy o przestępstwie. Tym razem jest inaczej.

„W tym materiale na światło dzienne wyjdą wyniki śledztwa, nad którym pracowaliśmy od kilku tygodni razem z Konopskim. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb. O zajściach latami wiedziało w mniejszym lub większym stopniu wielu twórców skupionych wokół gry Minecraft. Kilka dziewczyn prosiło o anonimowość dlatego mam nadzieję, że panowie mimo tego, iż prawdopodobnie będą kojarzyć dziewczyny z imienia i nazwiska, to ich dane zachowają dla siebie” – informuje Wardęga w swoim filmie.

W materiale wideo youtuber ujawnia m.in. screeny rozmów Stuu z 13-latką. Internetowy celebryta pisał dziewczynie o erotycznych snach o niej. Stuu miał ją także zachęcać do spotkania, do którego rzeczywiście miało dojść.

Puszka Pandory została otwarta #PandoraGate

Kolejny materiał pokaże kto jeszcze i w jakim stopniu był zamieszany w sprawę. Wiele dziewczyn dopiero teraz zdecyduje się przerwać milczenie. Film Konopa niebawem#stuu #wataha pic.twitter.com/9lc8SAjkw8 — SA Wardega (@sawardega) October 3, 2023

Youtuber i nastolatka mieli spotkać się w hotelu. Według tego, co mówi dziewczyna, do „niczego poważnego” nie doszło. Leżeli jednak razem na łóżku i był kontakt fizyczny, co się jej nie spodobało.

– Później mówił, że jak się ze mną żegnał to chciał mnie pocałować, ale powiedział, że dobrze, że mnie nie pocałował, bo jakby moja mama się dowiedziała to by była zła – opowiada.

W wiadomościach opublikowanych screenach wiadomości pojawiają się fantazje erotyczne youtubera dotyczące tego, co chciałby zrobić z dziewczyną.

Kolejne oskarżenia padające w nagraniu są jeszcze poważniejsze. Opisana został historia 14-latki, która twierdzi, że na imprezie u Stuu dosypano jej coś do napoju. Straciła przytomność, którą odzyskała dopiero rano, leżąc w łóżku z youtuberem.

– Czułam, że mnie odcina nagle, nagle nastał ranek. Ona znalazła się w pokoju Stuarta, w jego łóżku, ale nie wie jak. Leżeliśmy na łyżeczki. On z tyłu – opowiada.

Wiek zgody obniżony do 10 lat?

W całej aferze pojawiają się także oskarżenia wobec innych youtuberów, a także screeny rozmów z internetowymi influencerami o nieujawnionej tożsamości.

Ujawniono m.in. rozmowę, w której internetowy celebryta stwierdza, że kiedyś wiek zgody może zostać obniżony do 10 lat, bo „bycie gejem też kiedyś było uważane za złe”.

Inny youtuber, który jest negatywnym bohaterem afery, to związany do wczoraj z Fame MMA Boxdel. Celebryta miał pisać do 14-latki, że leci do nie na Teneryfę.

„Będę Cię tam ru***ć w twoje cycki”. Dziewczyna odpisała „spadaj”, ale po chwili odezwała się znów i napisała, jaki ma rozmiar biustu.

„No to za małe na mojego ch..ja” – stwierdza Boxdel. Youtuber został już odsunięty od Fame MMA.

Zmowa milczenia

Według Wardęgi o całym procederze miało wiedzieć wielu innych influencerów. M.in. Fagata, której Stuu miał wyznać, co robił.

W środowisku panowała jednak dotąd zmowa milczenia. W dodatku, gdy kilka lat temu inna dziewczyna próbowała wyciągnąć wszystkie te brudy na światło dzienne, środowisko youtuberów przekonało opinię publiczną, że ma ona problemy psychiczne.