Tajemniczy atak na lidera niemieckiej prawicy. Czy to był zamach? [VIDEO]

REKLAMA

Cztery dni przed wyborami landowymi w Bawarii jeden z liderów prawicowej partii AfD Tino Chrupalla miał przemawiać podczas wiecu wyborczego w Ingolstadt (Bawaria), ale nagle w trakcie wydarzenia musiał otrzymać pomoc medyczną i trafił do szpitala. Okoliczności incydentu, do którego doszło w środę, są niejasne.

Policja bada sprawę i na razie nie udziela żadnych informacji.

REKLAMA

Austriacki polityk i publicysta Gerald Grosz ujawnił natomiast, że przed wiecem „Chrupalla został otoczony przez wielu fanów robiących sobie z nim selfie. Potem zwrócił się do swojego pracownika i powiedział: «Patrz, oni to zrobili». I dał mu wskazówkę, w którą stronę ma patrzeć. Nieco później zaobserwował, jak Chrupalla został „wciągnięty” do policyjnego pojazdu eskortującego przez ochroniarza i pracownika. Kilka metrów przed samochodem Chrupalli w leżącej na ziemi kostce brukowej znajdowała się igła, wielkości około półtora do dwóch centymetrów, z plastikową końcówką. Wyglądała jak przypinka z tablicy korkowej, została sfotografowana przez policję i przetransportowana przez kryminalistykę.”