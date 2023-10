Wyprzedzał na przejeździe kolejowym. Surowy mandat po donosie [VIDEO]

REKLAMA

Policjanci ustalili i ukarali kierowcę auta dostawczego, który na przejeździe kolejowym na drodze krajowej nr 11 w Lublińcu wyprzedzał inne samochody. Dostał 1000 zł mandatu i 10 punktów karnych.

Przewinienie zarejestrowała kamera w jednym z samochodów, nagranie trafiło na skrzynkę „Stop agresji drogowej” – to platforma, na której kierowcy zgłaszają przewinienia innych kierowców. Policja opublikowała film.

Do zdarzenia doszło na dk 11 w Lublińcu. „Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu nie mieli problemów z ustaleniem nieodpowiedzialnego kierowcy i ukarali 55-latka mandatem w wysokości 1000 złotych i 10 punktami” – podał zespół prasowy śląskiej policji.

Funkcjonariusze podkreślają, że wyprzedzanie to jeden z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych manewrów drogowych, który wykonywany w sposób nieprawidłowy często kończy się groźnymi wypadkami. Przepisy ruchu drogowego jasno określają zasady wyprzedzania oraz miejsca, w których jest to kategorycznie zabronione – przypomina policja. Zbliżając się do torowiska kierujący ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość tak, aby móc się zatrzymać w bezpiecznym miejscu. Zabronione i skrajnie niebezpieczne jest objeżdżanie opuszczanych zapór, wjeżdżanie na przejazd, kiedy po drugiej stronie nie ma możliwości do kontynuowania jazdy, a także wyprzedzanie innych pojazdów bezpośrednio przed i na przejeździe kolejowym.

„Pamiętajmy, że lekceważenie podstawowych zasad ruchu drogowego to najprostsza droga do tragedii. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku, przestrzeganie przepisów i wzajemny szacunek. Bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od nas samych” – podsumowała policja.