Atak Hamasu na Izrael. Przerażająca liczba ofiar. Jerozolima i Tel Awiw pod ostrzałem [VIDEO]

Pogotowie ratunkowe Magen David (Gwiazda Dawida) podało, że służby przeszukują obszar, w który mogły uderzyć pociski, ale na razie nie stwierdziło obecności rannych – poinformował portal Times of Israel.

Stunning display of the Iron Dome protecting Israeli civilians in Tel Aviv and Jerusalem from over 3,000 rockets fired by Hamas terrorists and Palestinian terror groups from Gaza! This life-saving defense system is a testament to Israel's commitment to protecting its citizens. pic.twitter.com/UGzAhhwaTk

— anah joseph (@anahjoseph1) October 9, 2023