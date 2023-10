Ograniczone możliwości działań Izraela. Hamas i Islamski Dżihad deklarują porwanie ponad stu osób

REKLAMA

Hamas przetrzymuje w niewoli ponad 100 osób – oświadczył w niedzielę przedstawiciel Hamasu Mousa Abu Marzuk, cytowany przez arabski serwis al-Ghad. Palestyński Islamski Dżihad uprowadził ponad 30 osób – poinformował przywódca tej organizacji terrorystycznej Ziad al-Nahala.

Izraelska armia podała dotychczas jedynie, że podczas sobotniego ataku palestyńskich bojówek uprowadzono „znaczną” liczbę osób, bez dalszych szczegółów.

REKLAMA

Zakładnicy nie zostaną wydani „aż wszyscy nasi więźniowie nie zostaną uwolnieni” – dodał al-Nakhala, odnosząc się do tysięcy Palestyńczyków przebywających w izraelskich więzieniach.

Uprowadzenie tak wielu izraelskich żołnierzy i cywilów – w tym starszych kobiet, dzieci i całych rodzin – przez bojowników Hamasu i Islamskiego Dżihadu poruszyło Izraelczyków bardziej niż jakikolwiek inny kryzys w ostatnich latach.

Posiadanie przez palestyńskich terrorystów izraelskich zakładników jest problematyczne dla Izraela, który w swojej historii dokonywał nierównych wymian, by sprowadzić pojmanych obywateli do domu. Zdaniem Associated Press postawiło to przed skrajnie prawicowym rządem premiera Benjamina Netanjahu „niemożliwy do rozwiązania dylemat”.

Kiedy w 2006 r. młody poborowy Gilad Szalit został uprowadzony przez Hamas, pochłonęło to uwagę izraelskiego społeczeństwa na lata i w końcu w 2011 r. został on wymieniony na 1000 palestyńskich więźniów, z których wielu zostało skazanych za śmiertelne ataki na Izraelczyków.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział, że wykorzysta wszystkie siły izraelskiej armii przeciwko Hamasowi, co wzbudza obawy o bezpieczeństwo uprowadzonych Izraelczyków, rozproszonych w gęsto zaludnionej Strefie Gazy.

– Ogranicza to kierunki i obszary, w których wojsko izraelskie może działać w Strefie Gazy – powiedział o sytuacji zakładników były szef wydziału palestyńskiego w izraelskim wywiadzie wojskowym Michael Milstein.

Odnalezienie izraelskich zakładników w Strefie Gazy jest trudne i nie udało się to izraelskim służbom wywiadowczym w przypadku poszukiwań Szalita. Chociaż Strefa Gazy ma zaledwie 365 kilometrów kwadratowych i podlega ciągłej obserwacji z powietrza, a także jest otoczona izraelskimi siłami lądowymi i morskimi, wciąż pozostaje częściowo nieprzejrzysta dla izraelskich służb wywiadowczych.