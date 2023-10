Izraelski obrońca praw człowieka udostępnił szokującą antypalestyńską grafikę. „Wiele nauczyliście się od Niemców” [FOTO]

Grafika wzbudziła szereg kontrowersji, do tego stopnia, że ograniczona została widoczność wpisu na platformie X. Jak czytamy, wpis może bowiem „naruszać Regulamin X w kontekście mowy nienawiści”.

„W całej historii dehumanizacja odgrywała kluczową rolę w popełnianiu okrucieństw.

Specyficzne użycie obrazów przedstawiających ludzi jako «robaki» lub «insekty» jest podręcznikową nazistowską propagandą – spopularyzowaną przez Adolfa Hitlera w Mein Kampf przeciwko ludności żydowskiej” – czytamy w informacjach kontekstowych dodanych przez czytelników wpisu.

W komentarzach przypominano także propagandowe plakaty z czasów III Rzeszy wymierzone w Żydów, dziś uznawane za przejaw antysemityzmu.

Portraying other etnic groups as insects? I think, I’ve already seen it somewhere. pic.twitter.com/z3JXdKaqBN

