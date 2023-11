Sabotaż Nord Stream to jednak robota Kijowa?

REKLAMA

Według mediów, to ukraiński funkcjonariusz odegrał kluczową rolę w wysadzeniu gazociągów na Morzu Bałtyckim. Ma to być dowódca sił specjalnych nadzorujący sześcioosobowy zespół, który we wrześniu 2022 roku podłożył ładunki wybuchowe na rurociągach Nord Stream. Tak wynika z informacji podawanych przez „Washington Post” i magazyn „Der Spiegel”.

Jak wynika ze wspólnego śledztwa „Washington Post” i „Spiegel”, którego wyniki podano w sobotę 11 listopada, dowódca ukraińskich sił specjalnych odegrał kluczową rolę w sabotażu gazociągu Nord Stream we wrześniu 2022 roku na Morzu Bałtyckim.

Według amerykańskiego dziennika i niemieckiego magazynu „koordynatorem” akcji był 48-letni Roman Czerwiński, który służył w ukraińskich siłach specjalnych. Dziennikarze powołują się urzędników na Ukrainie, ale i w innych częściach Europy, a także na osoby posiadające wiedzę na temat operacji.