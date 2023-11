Po latach złagodzenia kursu władze wprowadzają ograniczenia. Zamknięto restauracje nie sprzedające alkoholu

REKLAMA

Po kilku latach złagodzenia kursu wobec przejawów religijności w społeczeństwie władze Uzbekistanu wprowadzają coraz to nowe ograniczenia; w stolicy kraju, Taszkencie, zamknięto co najmniej kilkanaście restauracji, które działały zgodnie z zasadami islamu i nie sprzedawały alkoholu, a wznowienie ich działalności władze uzależniły od wprowadzenia go do menu.

Takie postępowanie władz ma ograniczyć wolność kultu i praktyk religijnych muzułmanów i ma prawdopodobnie związek z obawami o falę radykalizacji religijnej. Zamknięte przez władze restauracje znajdują się w różnych dzielnicach Taszkentu, ale łączy je przestrzeganie zasad zgodnych z wiarą muzułmańską.

REKLAMA

Właściciel jednego z zamkniętych lokali gastronomicznych powiedział, że kilka dni po nakazie zamknięcia interesu został wezwany przez funkcjonariuszy służb antyterrorystycznych. Poradzono mu, aby uzyskał licencję na sprzedaż alkoholu i otworzył mały bar w swoim lokalu.