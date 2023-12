„Targowica” w Brukseli. Co dalej?

REKLAMA

Jarosław Kaczyński orzekł, że 9 polskich europosłów (wszyscy z rekomendacji PO), którzy głosowali za zmianami traktatowymi (omawiamy je w tekście okładkowym – dop. red.), „zdradziło polskie interesy”. Zapewne tak, ale i śp. Lech Kaczyński – gdy podpisywał ratyfikację Traktatu Lizbońskiego – na Reytana nie wyglądał. Chociaż jako prezydent zaprzysięgał „strzec suwerenności państwa” – podpisał Traktat, ani pytając Trybunału Konstytucyjnego, czy mu wolno…

A nie jest prawdą, że przystępowaliśmy do „innej Unii”, niż jest dzisiaj: jest, jaka jest, już od Traktatu z Maastricht. Ba! Nie brakowało wówczas rozsądnych głosów, że w kierunku państwa federalnego UE pójdzie, bo właśnie tak, i po to skonstruowane są obydwa Traktaty. Przyznał to zresztą były prezydent Francji Valery Giscard d’Estaing przy okazji referendów nt. „konstytucji UE”: że dlatego właśnie napisane zostały „mało zrozumiałym językiem”…

Co do 9 europosłów…

Ciekawa „trzódka”. Trzech z nich rejestrowanych było przez SB i opatrzonych pseudonimami: Cimoszewicz („Carex”), Buzek („Karol”, „Docent”), Belka („Belch”). Leszek Miller, zaufany „funk”, co to przywiózł z Moskwy szmal od KPZR dla PZPR, które przekształcało się w „Socjaldemokrację”, przeszedł, jak się wydaje, na „jaśniejszą stronę mocy”. Róża Thun z domu zwyczajnie Woźniakowska, której lud nadal ksywkę „Handehoch”… – szefowa oddziału Fundacji Schumanna w Polsce. Pamiętam, gdy jako dziennikarz „Niedzieli” obsługiwałem tzw. zjazdy gnieźnieńskie (grupujące „postępowych katolików”), prowadzała się z młodym szefem oddziału Fundacji Adenauera w Polsce, która to Fundacja finansowała owe „zjazdy”. Na jednym z nich zaproszony szef Komisji Europejskiej obsztorcował z trybuny zaproszonego również prezydenta Lecha Kaczyńskiego za brak należytego entuzjazmu wobec akcesji do UE. Potem okazało się, że abp Józef Muszyński, organizator tych „spędów postępowych katolików” w Gnieźnie, był też rejestrowany jako TW „SB”. Brak lustracji duchowieństwa był ciężkim błędem.