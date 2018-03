Smartfony z Androidem zainfekowane groźnym trojanem. Zobacz, czy masz któryś z tych modeli [LISTA]

Smartfony z Androidem zainfekowane groźnym trojanem. Sytuacja wydaje się poważna, albowiem zarażonych ma być znaczna liczba telefonów komórkowych. Eksperci z firmy Dr. Web opublikowali listę modeli tanich smartfonów z Androidem, które trafiły do sprzedaży z przeinstalowanym trojanem.

Według rosyjskiego producenta oprogramowania antywirusowego firmy AV, sprzedano ponad 42 modele smartfonów z Androidem, na których był zainstalowany trojan bankowy. Dokładniej chodzi o odkrytego kilka lat temu Tirada Android.

Sam wirus jest bardzo niebezpieczny i może on rootować urządzenia i uniemożliwiać usunięcie go przez właściciela bez ponownej instalacji systemu operacyjnego. Szkodnik ten infekuje ważny element Androida – Zygote, czyli proces służący do uruchamiania wszystkich dostępnych aplikacji. Kolejnym krokiem dokonywanym przez wirusa jest wtargnięcie do samych aplikacji w telefonie.

Wirus uzyskuje zarazem dostęp do wielu elementarnych czynności bez obaw o przeszkodę ze strony użytkownika telefonu. Ściąga również kolejne zarażone oprogramowanie. Przez co jest tak niebezpieczny.

Jak wykryli specjaliście z firmy Dr.Web wykazali, że Dla przykładu producent Leagoo wprowadził preinstalowaną aplikację do swoich modeli smartfonów na żądanie partnera z Szanghaju. Producent nie sprawdził jej pod kątem złośliwego oprogramowania. Na ten moment zidentyfikowano 42 modele obecnych w sprzedaży smartfonów, które mogą być zainfekowaną Triadą:

Co najlepsze – firma AV stwierdziła, iż kłopot dotyczy nie tylko urządzeń sprzedawanych na terenie Rosji, ale na… całym świecie również w Czechach, czy Polsce. Zaznaczmy, iż w wielu przypadkach, nie była to bezpośrednia wina producenta smartfonu.

Oto zainfekowane modele telefonów:

Leagoo M5

Leagoo M5 Plus

Leagoo M5 Edge

Leagoo M8

Leagoo M8 Pro

Leagoo Z5C

Leagoo T1 Plus

Leagoo Z3C

Leagoo Z1C

Leagoo M9

ARK Benefit M8

Zopo Speed 7 Plus

UHANS A101

Doogee X5 Max

Doogee X5 Max Pro

Doogee Shoot 1

Doogee Shoot 2

Tecno W2

Homtom HT16

Umi London

Kiano Elegance 5.1

iLife Fivo Lite

Mito A39

Vertex Impress InTouch 4G

Vertex Impress Genius

Advan S5E NXT

Advan S4Z

Advan i5E

STF AERIAL PLUS

STF JOY PRO

Tesla SP6.2

Cubot Rainbow

EXTREME 7

Haier T51

Cherry Mobile Flare S5

Cherry Mobile Flare J2S

Cherry Mobile Flare P1

NOA H6

Pelitt T1 PLUS

Prestigio Grace M5 LTE

BQ 5510

Jak podaje portal ithardware.pl Smartfony myPhone są już bezpieczne od wirusa. A sama firma MyPhone podkreśla, że już od 3 lat ściśle współpracuje z Google, a od początku 2017 roku firma nie odnotowała zgłoszeń od użytkowników dotyczących infekcji systemu.

„Zapewniamy, że urządzenia HAMMER Energy, które posiadają użytkownicy – zarówno te z systemem Android 6.0, jak i 7.0 (także te dostępne w sieciach PLAY i T-Mobile) są dziś wolne od wszelkich wirusów”

