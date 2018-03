Doda w ostrych słowach o Nergalu! „To jest jego psim obowiązkiem”

Dorota Doda Rabczewska w ostrych słowach wypowiedziała się na swoim profilu na Facebooku o Nergalu atakującym katolików. Wokalista 8 marca w dzień kobiet śpiewał na nim do sztucznego męskiego członka, na którym umieszczony był wizerunek Jezusa Chrystusa. Po ataku internautów i posła Tarczyńskiego Nergal się przestraszył i zdjął skandaliczne nagranie z Facebooka.

Skandaliczny film, który Nergal zamieścił w sieci wywołał ogromne kontrowersje. Sprawa trafiła nawet do prokuratury, a zawiadomienie w tej sprawie złożył poseł Prawa i Sprawiedliwości, Dominik Tarczyński. Interwencje internautów i wspomnianego posła podziałały, nagranie zniknęło z sieci.

Dorota „Doda” Rabczewska była partnerka muzyka w rozmowie z serwisem dziennik.pl mocno skrytykowała wokalistę.

„Jeśli chodzi o Nergala – z całym szacunkiem do wszystkich: i ateistów, i wierzących – w jego przypadku takie zachowanie jest megakiepskie. Może nie każdy widział, jak ludzie wspierali go, kiedy walczył o życie. Cała Polska odpowiedziała na mój apel o pomoc dla osoby dla wielu kompletnie nieznanej. Odpowiedziała tylko po to, by uratować mu życie!”

„I co najmniej połowa z nich, to były osoby wierzące. Psim obowiązkiem Nergala jest jakakolwiek wdzięczność i jakikolwiek szacunek wobec nich. To przestaje być śmieszne” – powiedziała nawiązując do choroby nowotworowej, z którą zmagał się muzyk.

Po tym, jak sprawa z nagraniem zamieszczonym przez Nergala nabrała rozgłosu, wokalista zamieścił w serwisie Facebook oficjalne oświadczenie. Stwierdził, że film należy traktować w kategoriach żartu.

„Cóż, część osób śledzących moje profile zrozumiała intencje, którymi się kierowałem, część nie do końca. Dlatego pragnę zaznaczyć, że jedynym moim zamiarem było rozbawienie żeńskiej części mojej publiczności. Trudno mi pojąć, że film ten mógł zostać odebrany inaczej, niż jako zwykły żart” – napisał.

