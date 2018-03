FRANCJA: Uzbrojony napastnik wziął zakładników w supermarkecie. Słyszano strzały!

Uzbrojony napastnik wziął w piątek zakładników w supermarkecie w gminie Trebes, w departamencie Aude na południu Francji. Według wstępnych informacji policji mężczyzna wszedł do supermarketu około godz. 11.15, a następnie usłyszano strzały.

Władze Aude zaapelowały do mieszkańców Trebes, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia i ułatwili siłom bezpieczeństwa dotarcie do supermarketu.

(PAP)