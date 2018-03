„Wy zgwałciliście naszą córkę, to my zgwałcimy waszą, zgoda? Zgoda!” – tak dogadały się dwie rodziny

W pakistańskiej części Pendżabu wciąż panuje klanowy i tradycyjny porządek prawny. Władze są daleko i nie mogą reagować na czas. Prowadzi to do przerażających sytuacji, zupełnie obcych w naszym kręgu cywilizacyjnym. Gwałt za gwałt, w ten sposób rozwiązano poważny konflikt między dwoma rodzinami.

W liczącym ok. 45 tys. mieszkańców Pir Mahal, 20 marca br. doszło do gwałtu na młodej dziewczynie. Rodzina szybko odnalazła winowajcę zbrodni i zgłosiła się do jego najbliższych krewnych w celu wyjaśnienia całego zajścia.

W ramach zadośćuczynienia i wyrównania rachunków strony doszły do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie kolejny gwałt. Zdecydowano, iż brat poszkodowanej zgwałci siostrę przestępcy.

SPRAWDŹ: Pedofil z Katowic przed sądem. Wśród poszkodowanych są chłopcy i dziewczynki. Grozi mu 12 lat więzienia

Według informacji zebranych przez miejscową policję już następnego dnia doszło do gwałtu na siostrze gwałciciela. Rodziny uznały sprawę za zamkniętą.

Innego zdania byli przedstawiciele władz, którzy dowiedzieli się całej sytuacji. Porażający może wydawać się fakt, iż funkcjonariusze odnaleźli dokumenty spisane przez przedstawicieli obu rodzin, w których poświadczono, że żadna z nich, nie uda się ze sprawą do sądu.

Łącznie aresztowano 12 osób, w tym również zgwałconą w ramach odwetu kobietę. Jak podali komentatorzy, nie jest to bynajmniej przypadek odosobniony.

W lipcu zeszłego roku do podobnego wydarzenia doszło w mieście Multan, gdzie w ramach odwetu zgwałcono 16-letnią dziewczynę. Wcześniej jej brat napastował dwunastolatkę, co miało odbyć się na oczach jej rodziców.

PRZECZYTAJ: Donos na ministra Błaszczaka w prokuraturze. Wystąpienia kard. Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II w jednym szeregu z antypisowskimi demonstracjami

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Głupota jednak boli, a nawet może zabić! Chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska. Wylądował w szpitalu [VIDEO]

Źródło: thesun.co.uk