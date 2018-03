Kim Dzong Un w Państwie Środka. Chińskie media potwierdziły wizytę

Chińska agencja prasowa Xinhua podała, że przywódca Korei Północnej rzeczywiście gościł w Pekinie. Kim miał przebywać w Chinach od niedzieli, choć spekulacje o jego wizycie pojawiły się dopiero w poniedziałek. Według oficjalnych przekazów rozmowy dotyczyły współpracy między państwami, denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, oraz utrzymania pokoju w regionie.

Według ekspertów jest to pierwsza podróż zagraniczna, jaką odbył władający od 2011 r. Kim Dzong Un. Podobnie jak jego ojciec, Kim stara się utrzymać dobre relacje z Pekinem, który jest najważniejszym sojusznikiem Pojongjangu.

Prowadziłem owocne rozmowy z (prezydentem Chin) Xi Jinpingiem na temat rozwoju stosunków między naszymi krajami (…) oraz o utrzymaniu pokoju na Półwyspie Koreańskim, a także o innych kwestiach – powiedział przedstawicielowi agencji Xinhua, lider Korei Północnej.

Przywódca odniósł się również do wciąż podnoszonych postulatów dotyczących pozbycia się broni atomowej: Kwestia denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego może być rozwiązana, jeśli tylko Korea Południowa i USA przychylnie odniosą się do naszych wysiłków na rzecz stworzenia atmosfery pokoju i stabilizacji.

Od poniedziałku spekulowano co do wizyty Kima w Chinach. Udało się bowiem zauważyć specjalny pociąg, identyczny z tym, jakim poruszał się jego ojciec. Co więcej, zachodni korespondenci w Pekinie donosili, że część głównych ulic miasta zostało czasowo wyłączonych z ruchu. W sieci pojawiły się również nagrania chronionej kolumny samochodów.

W najbliższym czasie Kim Dzong Un ma się również spotkać z prezydentem Korei Płd. oraz Donaldem Trumpem.

Wygląda na to, że stosowana od co najmniej kilkudziesięciu lat strategia Pjongjangu wciąż działa. Kora Północna najpierw eskaluje konflikt i podnosi temperaturę wokół półwyspu, co skutkuje sankcjami, ale tym samym zmusza mocarstwa i sąsiadów do rozmów, które najczęściej przynoszą realne ustępstwa.

Wizyta w Chinach jest dla wielu komentatorów o tyle zastanawiająca, że w ostatnim czasie Chiny traktowały sąsiada w sposób chłodny, a Pekin przyłączył się do sankcji nałożonych na kraj za próby jądrowe i rakietowe.

