Nieoczekiwany skutek zakazu handlu w niedzielę. Lidl bije się z Biedronką. I w sobotę… spadają ceny

Zakaz handlu w niedzielę spowodował skumulowanie weekendowych zakupów w sobotę. To z kolei doprowadziło do „bitwy” o klienta pomiędzy supermarketami i w efekcie do sobotnich obniżek cen.

Pierwsza do boju ruszyła Biedronka, która ogłosiła, że w piątek 13 i sobotę 14 kwietnia wybrane towary będą tańsze o wartość podatku VAT. Taniej będzie można kupić m.in. słodycze, środki czystości, papier toaletowy czy zabawki.

W tej sytuacji inne sieci handlowe nie mogły pozostać bierne. Jej główny konkurent Lidl, chyba jeszcze przebił popularną „Biedrę”.

Ta sieć zapowiedziała obniżkę w sobotę ponad 150 artykułów. Nawet o 40 proc. obniżą ceny produktów spożywczych, m.in. mięsa czy owoców, a do 70 proc. artykułów przemysłowych, elektroniki i odzieży.

Źródło: Money.pl