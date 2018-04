Podpisz się pod PETYCJĄ: Donaldzie Trumpie nie podpisuj ustawy S.447! „Polska zostanie wyszlamowana na 300 mld dolarów”

Izba Reprezentantów Kongresu USA jednomyślnie, przez aklamację, przyjęła we wtorek ustawę o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST), dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu.

To narzędzie dla organizacji żydowskich do nacisków na Polskę. Polska dyplomacja nawet nie próbowała zablokować tego prawa i prawie na pewno nic w tej sprawie już nie zrobi. W związku z tym powstała petycja, pod którą musi znaleźć się sto tysięcy podpisów.

Petycja skierowana jest do Prezydenta Donalda Trumpa, od którego decyzji zależy, czy ustawa wejdzie w życie czy nie. Prosimy, aby nie podpisywał Pan ustawy JUST – głosi główne hasło petycji.

Ustawa, której pełna nazwa brzmi „Justice for Uncompensated Survivors Today” oparta jest na kryterium narodowościowym i nie respektuje prawa własności. W imię „sprawiedliwości narodowej” mienie, które przed wojną należało do Żydów, teraz ma też należeć – tyle, że do innych Żydów, tylko dlatego, że są oni Żydami.

To wypaczone rozumienie „sprawiedliwości” uzasadniane jest „pomocą potrzebującym, ocalałym z Holocaustu”. Nowe prawo będzie bezprecedensowym aktem zwrotu mienia, którego właściciele już nie żyją, na zasadzie etnicznej, narodowościowej.

Jednocześnie ustawa skierowana jest wprost przeciwko Polsce, od której rozmaite organizacje żydowskie domagają się gigantycznych pieniędzy – mowa tu o kilkuset miliardach dolarów.

Jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, to Polska zostanie wyszlamowana na ponad 300 mld dolarów. Taka suma pojawiła się w liście żydowskiej organizacji Restytucji Mienia z Nowego Jorku w liście do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie – mówi Stanisław Michalkiewicz.

Petycję można podpisać pod TYM LINKIEM. Czas na zebranie podpisów jest do 22 maja br.

