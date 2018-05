Pentagon oskarża Chiny o ataki na samoloty. Żądają śledztwa

Pentagon oficjalnie oskarżył Chiny o wykorzystywanie lasera do oślepiania amerykańskich pilotów. Do ataków doszło w Dżibuti, gdzie Waszyngton i Pekin posiadają swoje bazy. USA żądają przeprowadzenia śledztwa. Chiny jak dotąd nie odniosły się do oskarżeń.

Według rzeczniczki departamentu obrony, piloci schodzący do lądowania byli oślepiani przy pomocy silnych wiązek lasera. Dwie osoby trafiły z tego powodu do szpitala.

Pytana o dokładną liczbę incydentów, Dana White stwierdziła, że doszło do więcej niż dwóch, ale mniej niż dziesięciu wypadków oślepienia pilotów.

Ze względu na nasilenie się częstotliwości incydentów Waszyngton wysłał do Pekinu oficjalny protest, w którym zażądano również wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Chiny nie odniosły się do tej pory do oskarżeń.

Ataki przy użyciu lasera są możliwe, ponieważ amerykańska baza znajduje się stosunkowo blisko chińskiej. Pentagon ogłosił, że nie zna przyczyny ataków, ale jest pewny, że wiązki pochodziły ze strony chińskiej.

Dżibuti położone na Rogu Afryki leży w wyjątkowo istotnym pod względem geostrategicznym punkcie, tuż u wyjścia z Zatoki Perskiej. W niewielkim państwie znajduje się baza oraz lotnisko sił USA. Niedawno w kraju powstała również pierwsza zamorska baza armii Chiny.

Komentatorzy wskazują, że incydenty mogą mieć związek ze wzrostem napięcia między USA i Chinami.

Źródło: bbc.com/freebeacon.com