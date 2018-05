Steven Fulop kaja się, ale nie przeprasza. Burmistrz New Jersey wybiera się do Polski

W specjalnym oświadczeniu Steven Fulop napisał, iż „bardzo żałuje” swojego ataku na marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Dokument ma zostać w poniedziałek opublikowany przez biuro burmistrza Jersey City. „Cieszę się, że osoba wypowiadająca się w sposób nieuzasadniony i krzywdzący o marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i o wszystkich Polakach, choć nie przeprosiła, to pokazała zmianę w toku swojego myślenia” – odpowiedział Stanisław Karczewski.

Burmistrz nie przeprasza ale wyciąga rękę na zgodę.

„Jeżeli moje komentarze na Twitterze sprawiły wrażenie, że nie szanuję senatora Karczewskiego, to bardzo tego żałuję” – napisał Steven Fulop.

„Obecnie finalizuję moją podróż do Polski w końcu czerwca i mam nadzieję, że senator spotka się ze mną, by porozmawiać” – dodaje.

Burmistrz przekaże swoje oświadczenie w poniedziałek w czasie konferencji prasowej w urzędzie miasta w Jersey City.

Do sporu doszło na tle sprawy Pomnika Katyńskiego w Jersey City w stanie New Jersey. 30 kwietnia burmistrz Fulop informował o projekcie stworzenia parku na terenie, na którym stoi monument i Zapowiedział, że zostanie on przeniesiony i tymczasowo przechowany w magazynie. Plany usunięcia pomnika wywołały sprzeciw miejscowej Polonii, a także władz w Warszawie.

Skrytykował je marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS). W odpowiedzi Fulop napisał na Twitterze: „To jest prawda o sile stojącej za tym pomnikiem. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten facet to żart. Fakty są takie, że to znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi, czyli ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność. Jedyną co w tym nieprzyjemne to senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć”.

– Cieszę się, że osoba wypowiadająca się w sposób nieuzasadniony i krzywdzący o marszałku Senatu i o wszystkich Polakach, choć nie przeprosiła, to pokazała zmianę w toku swojego myślenia – powiedział marszałek Stanisław Karczewski, odnosząc się do wypowiedzi burmistrza Jersey City.

Karczewski oświadczył, że działania dyplomatyczne wsparte przez mówiącą jednym głosem Polonię dały „bardzo dobry efekt, który jest naszym wspólnym sukcesem”.

– Cieszę się, że osoba wypowiadająca się w sposób nieuzasadniony i krzywdzący o marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i o wszystkich Polakach, choć nie przeprosiła, to pokazała zmianę w toku swojego myślenia. Wyrażam zadowolenie z tej zmiany i zamiarów odwiedzenia Polski i niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz – oświadczył Karczewski.

Marszałek zachęcił też burmistrza Jersey City Stevena Fulopa do odwiedzenia Katynia, Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz Muzeum II Wojny Światowej.

– Za wcześnie, by mówić o spotkaniu ze mną. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość – dodał Karczewski.

