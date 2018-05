Narodowe Centrum Nauki znów finansuje antypolskie projekty! Tym razem dało prof. Engelking-Boni ponad pół miliona zł.

Tomasz Sommer i Sławomir Cenckiewicz poinformowali o skandalicznej decyzji Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu głównej nagrody czyli 522 tysięcy złotych dla antypolskiej prof Barbara Engelking- Boni. To ta Pani co powiedziała sławne słowa: „Dla Polaków śmierć to była kwestia biologiczna, naturalna, śmierć jak śmierć. Dla Żydów to była tragedia, dramatyczne doświadczenie, metafizyka.”

Profesor Barbara Engelking znana ze swego zamiłowania do narodu żydowskiego i niechęci do narodu polskiego, została właśnie nagrodzona pół milionem złotych przez NCN by dalej szkalować nasz kraj.

Na pewno jej badania będą dotyczyć kwestii zachowania społeczeństwa polskiego wobec zagłady Żydów.

O tym skandalu w mediach społecznościowych poinformował Tomasz Sommer.

„Jak byście nie wiedzieli, to właśnie dopłaciliście, za pośrednictwem min. Gowina, 522 tys. na kolejny antypolski paszkwil w wykonaniu „prof” Engelking-Boni, która zajęła 1. miejsce w konkursie NCN. Jak zwykle zajmie się „społeczeństwem polskim wobec zagłady Żydów”.

Tak samo o tej sprawie w mediach społecznościowych wypowiedział się znany historyk i dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz.

-„Władze RP dały właśnie pół miliona złotych na kolejne badania prof. B. Engelking – dziękuję za taką obronę polskiego imienia! Polska i jej instytucje stają się pośmiewiskiem, bo sami finansujemy antypolonizm i swoich osobistych wrogów. Cudownie!”

„Za finansowanie grupy Engelking i Grabowskiego odpowiada NCN podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego”

„Żeby było jasne: jestem za wolnością badań naukowych, także o „polskiej winie”! Chciałbym jednak by konserwatywny rząd RP wspierał także innych badaczy (nie propagandę) i miał szacunek dla samego siebie skoro Engelking i jej środowisko notorycznie atakuje RP w kraju i za granicą”

Poniżej nagranie gdzie Pani profesor Barbara Engelking- Boni tłumaczy widzom TVN różnice między śmiercią polaka a żyda.

