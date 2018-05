Coś w sam raz dla TVN. Brytyjska telewizja zrobi reality show „Płciowy Wstrząs”. Będą podglądać zmiennopłciowych

Brytyjska telewizja Channel 4 zapowiada wyprodukowanie reality show „Genderquake” (Płciowy wstrząs – tłum. red.). Ma w nim pokazać jak żyją zmiennopłciowi.

Program ma składać się z z wielu odcinków, w których widzowie poznają 11 Brytyjczyków/Brytyjki, którzy/które myślą, że mają inną płeć niż mają i są na różnych etapach jej zmieniania, albo przekształcania.

W tym miejscu należy zauważyć, że już z założenia program jest dyskryminujący. Jak bowiem twierdzą postępująco postępowi, płci jest co najmniej 56 (chyba, że wczoraj przybyła jakaś nowa), a podglądanych ma być tylko 11 osób. Tym samym „Płciowy wstrząs” pomija aż 45 płci.

Ktoś powinien zgłosić to do brytyjskiej Rady Etyki Mediów, czy jak to się tam u nich nazywa ze skargą na dyskryminację.

Kelly Webb-Lam, wiceszefowa Channel 4 odpowiedzialna za programy zapowiada, że program będzie prowokacyjny.

– Sprawa dotycząca płci i tożsamości płciowej to jeden z najgorętszych tematów w naszych czasach – mówi Webb-Lam.

Będzie więc gorąco i prowokująco, co według nas oznacza, że bohaterowie show będą często się obnażać.

– Poprzez serię dających do myślenia, ale także zabawiających i prowokacyjnych programów pokażemy wielu inspirujących ludzi, którzy poszerzą naszą debatę na temat płci – opowiada wiceprezes Channel 4.

Stacja zachwala swój program publikując w sieci w tv specjalne spoty:

– Świat dzielił się na dwa plemiona: penisów i pochw – opowiadają twórcy „Płciowego Wstrząsu”.

– Penisy zajmowały się pieniędzmi, biznesami, polityką, a pochwy dywanami i kurczakami. Jeśli urodziłeś/urodziłaś się z penisem, to spodziewano się, że takim/taką zostaniesz. Podobnie z pochwą. Aż tu pochwy zaczęły robić to, co robiły penisy, a same penisy postanowiły zostać w domu z rodziną.

-Pojawiły się więc pochwy, które wcześniej były penisami i penisy, które wcześniej były pochwami oraz takie coś co czuje, że nie jest ani jednym, ani drugim. To przywiodło nas do postawienia wielkich pytań jak np.: Co to znaczy być penisem, albo pochwą? I do największego: Czy definiuje nas kawałek czegoś co mamy?

