Skandal z polskimi flagami. Działacz polonijny oskarża prezydenta o zdradę polskich ideałów

Podczas składania wieńców przez prezydenta Andrzeja Dudę pod Katyńskim Pomnikiem doszło do skandalu w postaci izolowania Polonii.

Polonia nie została dopuszczona do tej uroczystości. Teren został ogrodzony i do tej zony nikt nie mógł wejść z polskimi flagami. Pod groźbą aresztu policja wypraszała takie osoby.

Decyzję z pewnością wydał burmistrz Fulop, ale znany działacz polonijny Witold Rosowski powiedział, że jest niemożliwością, żeby burmistrz wydał takie polecenie bez porozumienia się z organizatorami uroczystości, czyli polskim konsulatem w Nowym Jorku.

„Mimo, że było 300 osób pod pomnikiem to nie było żadnej polskiej flagi, policja zakazała wnoszenia symboli narodowych pod groźbą aresztu. Niektórym udało się przemycić polską flagę, ale zostali wypychani przez policję. To był jakiś skandal. Państwo sobie wyobrażą: Prezydent RP, a obok flagi Polski. Całe w błocie, bo wtedy przecież padało, a nam kazali je położyć na ziemi. To hańba i poniżenie Polaków” – dodał Rosowski.

Rosowski mówi, że „Andrzej Duda zdradził polskie ideały i odwrócił się od Polonii. To musi być uznane za zdradę. Zdradził ideały, z którymi szedł do wyborów”.

Według Rosowskiego Polonia jest wściekła na prezydenta za uległość w sprawie uchwały 447 i nieliczenie się z jej głosem. Krytyk prezydenta uważa, że PiS oraz szczególnie prezydent Duda tracą popularność i poparcie wśród amerykańskiej Polonii.

Rosowski ponadto powiedział, że Duda nic nie robi w sprawie konfiskaty polskich emerytur dokonywanych przez amerykański rząd. Ta sprawa toczy się latami, a prezydent, mimo że dostał w tej sprawie wiele informacji, nie reaguje.

„A. Duda odwrócił się od Polonii jak B. Komorowski!” – stwierdził Rosowski.

Źródło: Nowy Polski Show, Marsz Niepodległości