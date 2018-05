Atak ultradźwiękami w Chinach na ambasadę USA. Jeden z Amerykanów doznał uszkodzenia mózgu!

Jak podaje CNN Ambasada USA wydały ostrzeżenie dla Amerykanów przebywających w Chinach. Powodem jest wystąpienie u jednego z pracowników rządowych niezwykłych odczuć dźwiękowych i ciśnienia, które wskazują na uszkodzenie mózgu. Czyżby doszło do użycia nowej tajnej broni?

Amerykańskie media twierdzą, że Departament Stanu USA bada, czy incydent jest „atakiem dźwiękowym”, jak powiedział amerykański przedstawiciel dyplomatyczny CNN, podobny do tego, co wydarzyło się na Kubie w 2016 i 2017 roku, co doprowadziło do zmniejszenia zatrudnienia w amerykańskiej ambasadzie w Hawanie.

-„Mamy tutaj do czynienia z podobnymi objawami, jakie w latach 2016 – 2017 wystąpiły u ponad 20 pracowników ambasady USA na Kubie. Tajemnica tamtych przypadków wciąż nie została wyjaśniona.”

Podczas styczniowego przesłuchania w Kongresie amerykańscy urzędnicy wcześniej pracujący na Kubie szczegółowo opisali, w jaki sposób personel doświadczył różnych objawów, takich jak ostry ból w uchu, bóle głowy, dzwonienie w jednym uchu, zawroty głowy, dezorientacja, problemy z uwagą i objawy odpowiadające łagodnemu urazowi mózgu lub wstrząśnie mózgu.

W niemal wszystkich przypadkach dolegliwości były poprzedzone pewnego rodzaju „elementem akustycznym”, takim jak „wysoki dźwięk dźwięku.

Pracownik amerykańskiej ambasady, który zachorował w Chinach pracowała w Kantonie. Tajemnicze objawy wystąpiły u niej w okresie od końca 2017 roku do kwietnia 2018. Została ona wysłana do USA w celu przeprowadzenia badań medycznych.

Przed kilkoma dniami ambasada USA w Pekinie została poinformowana, że wyniki tych badań wskazują na traumatyczne uszkodzenie mózgu.

Przedstawiciele Departamentu Stanu sprawdzają, czy to atak dźwiękowy, podobny do tego, który wydarzył się na Kubie.

Chińskie MSZ nie zajęło jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie, jednak rzecznik prasowa ambasady USA w Pekinie stwierdziła, że:

-„Chińskie władze zapewniły nas, że również prowadzą śledztwo i podejmą odpowiednie kroki.”

Departament Stanu radzi, by osoby, doświadczające niezwykłych zjawisk związanych z dźwiękiem lub ciśnieniem, jak najszybciej oddaliły się z miejsca, gdzie one występują.

Czy mamy do czynienia z nową tajemniczą bronią ?

