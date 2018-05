Sensacyjne wyniki sondaży w USA. „Efekt Trumpa” – na pół roku przed wyborami Republikanie wyprzedzają Demokratów

Według najnowszych wyników sondaży wyborczych robionych przez Reuters Poll, Republikanie po raz pierwszy wyprzedzają Demokratów. Partii Clintonów i Obamy niemal pewne zwycięstwo w listopadowych wyborach wymyka się z rąk.

W najnowszych badaniach Republikanie uzyskali poparcie 39% wyborców, a Demokraci zaledwie 36,3%. Ten wynik jest prawdziwą sensacją, bo jeszcze w lutym Demokraci mieli 16-punktową przewagę nad Republikanami.

W listopadzie odbędą się wybory do Kongresu i na gubernatorów stanów. Przypadają one na połowę kadencji prezydenckiej. W historii amerykańskich wyborów niemal zawsze wtedy wygrywała opozycja.

Amerykanie dbają o to, by przewaga władzy wykonawczej – prezydenta nie była zbyt duża nad ustawodawczą – Kongresem. Dlatego też praktycznie zawsze, jeśli w Białym Domu zasiadał Republikanin, to wybory w połowie kadencji wygrywali Demokraci i na odwrót.

Wygrana w wyborach nie oznacza jeszcze przewagi w Kongresie, bo np. w Senacie kadencje nakładają się na siebie. Co dwa lata na czteroletnią kadencję wybiera się część senatorów

Teraz może okazać się, że Demokraci przegrają z kretesem i Republikanie zyskają jeszcze większą przewagę. Kampanię wyborczą na rzecz Republikanów prowadzi już Donald Trump. Zależy mu na przegranej Demokratów, bo ci mają wystarczającą mniejszość, by torpedować jego propozycje i blokować nominacje na stanowiska w prezydenckiej administracji.

Nowe wyniki poparcia to skutek tzw efektu Trumpa. Blisko 70% Amerykanów uważa, że świetnie sobie radzi w sprawach gospodarczych. Widać też pierwsze efekty ogromnej obniżki podatków, którą przeprowadził, a także masowych deregulacji. Optymizm wśród małych i średnich przedsiębiorców osiągnął najwyższy poziom w historii. Na najniższym poziomie w historii jest bezrobocie wśród czarnoskórych i Latynosów. Po raz pierwszy od 18 lat zaczęły rosnąć zarobki.

Wyniki sondażu Reuters to prawdziwa katastrofa dla Demokratów, którzy są w ogromnych tarapatach finansowych. Republikanie zebrali już na wybory ponad 170 milionów dolarów, a Demokraci mają długi. Spadek poparcia jeszcze bardziej utrudni im pozyskanie wpłat na kampanię.

Wybory w 2016 roku zakończyły się klęską Demokratów. Wygrał Trump, Republikanie zyskali też większość w Senacie i Izbie Reprezentantów, Demokraci stracili gubernatorów i miejsca w legislaturach stanowych. Mają najmniej swych przedstawicieli we władzach federalnych i stanowych od 1920 roku. Jeśli trend utrzyma się to Demokratom grozi prawdziwa katastrofa, która może zakończyć się nawet podziałem partii. Odejść może jej skrajnie lewicowe skrzydło, które program ma praktycznie taki jak polska partia Razem.

