Wałęsa tłumaczy, dlaczego dał pracę Kaczyńskim. „Byli mi potrzebni do rozwalenia komunistów”

Lech Wałęsa na Twitterze po raz kolejny dał popis i tłumaczył czemu przyjął Kaczyńskich do swojej kancelarii. Były prezydent twierdzi, że byli mu potrzebni do „rozwalenia komunistów”.

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński był szefem Kancelarii Prezydenta od od 22 grudnia 1990 roku do 31 października 1991 roku. Lech Kaczyński od 12 marca 1991 do 31 października 1991 zajmował stanowisko ministra stanu do spraw bezpieczeństwa, nadzorującego pracę Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Były prezydent wielokrotnie podczas wywiadów wspomniał o współpracy z Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi. Były prezydent zarzucał braciom, że zamiast pracą w kancelarii zajmowali się „szukaniem kwitów i haków” aby go szantażować. Nie raz podkreślał, że tylko dzięki niemu, Kaczyńscy znaleźli się w polityce. Czy to prawda? Powiedzmy, że Wałęsa nieraz twierdził, że sam obalił komunę i stworzył podwaliny pod UE.

Oto tweety byłego prezydenta Polski. Aha pisownia oryginalna.

„Byc kiedys ministrem sprawiedliwości i nie znać podstawowej zasady domniemania niewinności i będąc teraz emerytem, na L4 pobierajac ZUS -pracować.

Po co ja ich kiedys obu wzialem do Kancelarii Prezydenta ? Dzis mam „zapłatę” za to ze kiedys miałem dobre serce.”

Teraz Wałęsa za pośrednictwem Twittera wskazał, dlaczego zatrudnił Kaczyńskich w swojej kancelarii.

„Wziąlem jednego a on niestety za moja zgoda ściągnął do pracy w Kancelarii swego brata. Byli mi potrzebni do rozwalenia komunistow. Co dzis widze po tylu latach? Komunisci jak byli ,tak sa i to na wielu odpowiedzialnych publicznych stanowiskach i funkcjach a Polska rozwalona” – napisał na Twitterze Wałęsa.

