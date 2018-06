Koniec gehenny cukiernika. Homoseksualiści 6 lat ciągali go po sądach za odmowę zrobienia tortu na ich wesele, czy co tam oni mieli.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uwolnił Jack Phillipsa od zarzutów dyskryminowania ze względu na orientację seksualną. 6 lat wcześniej cukiernik odmówił zrobienia parze homoseksualistów tortu na imprezę, którą szykowali. Niby to miał być ich ślub.

Był lipiec 2012 roku, kiedy David Mullins postanowił ożenić się, z Charlie Craigiem albo też wyjść za niego za mąż, dokładnie nie wiadomo. Obaj panowie ruszyli więc w miasto Lakewood w Kolorado w poszukiwaniu weselnego tortu.

Jack Phillips właściciel cukierni Masterpiece Cakeshop miał pecha, że trafili własnie do niego. Homoseksualiści chcieli zamówić tort na swoja imprezę. Kiedy okazało się, że chodzi o ich jakiś tam ślub, cukiernik odmówił im mówiąc, że nie pozwalają mu na to jego przekonania i wiara.

No i zaczęło się. Mamusia Craiga opisała zdarzenie na blogu i złożyła donos do Amerykańskiej Unii Praw Obywatelskich -American Civil Liberties Union. Ta zaś zaraz poleciała ze skargą do sądu.

W pierwszej rozprawie Sąd Administracyjny w Kolorado orzekł, że cukiernik złamał prawo, b onie można odmawiać komuś usługi ze względu na jego orientację seksualna. Od tej decyzji Phillips się odwołał.

Sprawa trafiła przed Komisję Praw Obywatelskich Kolorado, która znów stwierdziła, że cukiernik złamał prawo. Nakazano mu aby „zmienił politykę swej cukierni”, przeprowadził szkolenie dla swoich pracowników i co kwartał składał raporty o traktowaniu swych klientów. To był maj 2014 roku.

W sierpniu 2015 Sąd Apelacyjny Kolorado orzekł, że Phillips nie może powoływać się na swą wiarę , by odmówić zrobienia tortu parze homoseksualistów. Zagrożono mu, że jeśli nadal będzie odmawiał robienia tortów pederastom, to poniesie karę.

W kwietniu 2016 Sąd Najwyższy Stanu Kolorado odmówił ponownego rozpatrzenia sprawy, ale wtedy za cukiernikiem ujęła się organizacja Sojusz Obrony Wolności – Alliance Defending Freedom,który zwróciła się do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

W międzyczasie organizacje homoseksualistów próbowały doprowadzić do ruiny cukiernię Phillipsa. On sam zaś przez te wszystkie lata nieustannie otrzymywał pogróżki. Jemu, jego rodzinie i pracownikom grożono nawet śmiercią.

Sąd Najwyższy USA w czerwcu 2017 postanowił ponownie rozpatrzyć sprawę. Rozprawy ciągnęły się wiele miesięcy, aż w czerwcu tego roku Sąd większością 7 do 2 ostatecznie rozstrzygnął na korzyść nieszczęsnego, prześladowanego cukiernika.

Sąd orzekł, że Konstytucja chroni prawa homoseksualistów i homoseksualne pary, ale stoi tez na straży wolności wyrażania swych przekonań religijnych. W opinii sądu poprzednie instancje i Komisja Praw Obywatelskich w Kolorado złamały prawo o swobodnym wyrażaniu swych przekonań i ostatecznie uwolniły cukiernika od wszystkich zarzutów.

Kiedy sprawa wybuchła w 2012 roku wywołała w Stanach Zjednoczonych ogromną dyskusję. Zajmowały się nią wszystkie główne media. Teraz po sześciu latach prześladowań i sądowych batalii cukiernik wreszcie może zająć się pieczeniem ciast i robieniem tortów.

Dla Stanów Zjednoczonych wyrok zaś ma charakter precedensowy i ustawia wszystkie procesy, którymi organizacje homoseksualistów próbują terroryzować ludzi i zmuszać ich do działania wbrew przekonaniom i wierze.

